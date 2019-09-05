Известный американский рэпер признался, что болеет за Реал

Новости спорта:Снуп Дог заявил, что выбор болеть за Реал дался ему не легко.

Известный американский рэпер Снуп Дог рассказал, что долго определялся, за какую футбольную команду болеть, и в итоге решил начать поддерживать мадридский Реал, потому что там очень много звёздных игроков.

Он отметил, что ему доводилось надевать футболки разных команд: Реала, Барселоны, «Ливерпуля», сборной Германии, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Челси, Баварии, Ювентус» и многих других.

"Наконец-то настала пора быть верным одной команде. Я выбираю Реал Мадрид. Вперёд, Реал! Я выбрал их потому, что у них команда, полная звёзд. Они из Испании, хорошо играют. Почему бы нет?", — сказал рэпер в интервью Bleacher Report.

После трех туров Ла лиги Реал с пятью очками идет на пятом месте в турнирной таблице.