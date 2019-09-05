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Экс-звезда Барселоны рассказал, в чем феноменальность Мбаппе

Экс-звезда Барселоны рассказал, в чем феноменальность Мбаппе
14:52 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский футболист Сеск Фабрегас поделился своим мнением о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

Бывший футболист Барселоны, а ныне хавбек Монако Сеск Фабрегас оценил уровень таланта французского вундеркинда Килиана Мбаппе. По мнению Сеска Мбаппе ждет великое будущее и он станет лучшим футболистом планеты.

"Он – феномен. Я считаю, он точно станет лучшим игроком в мире в будущем. Я всегда думаю, как полузащитник, если бы он был передо мной, я бы всегда снабжал его передачами. Килиан не только быстрый и взрывной, он также очень умно выбирает позицию.

Мбаппе имеет идеальное чувство момента. Диего Коста и Тьерри Анри были особенно в этом хороши. Но Мбаппе выделяет его голод, он знает, как использовать свои способности", — заявил испанский хавбек Goal.com.

Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября

Секс Фабрегас перешел в чемпионат Франции в январе 2019 года из лондонского Челси. 

Стоит отметить, что дела у команды Фабрегаса сейчас идут не очень. Монако идет после четырех туров на 19 позиции всего с двумя баллами в активе.

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Напомним, 7 сентября, в субботу сборная Франции сыграет поединок в рамках отбора на Евро-2020 против Албании. Матч пройдет на "Стад де Франс" в Париже. Начало игры в 21:45.

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ФК ПСЖ, Футбол, Сеск Фабрегас, ФК Монако, Чемпионат Франции, Новости футбола.
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