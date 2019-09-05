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В дебютном матче Коноплянки Шахтер не смог обыграть Колос (Фото, Видео)

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В дебютном матче Коноплянки Шахтер не смог обыграть Колос (Фото, Видео)
15:15 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер в товарищеском матче сыграл вничью против новичка чемпионата УПЛ Колоса.

Пользуясь паузой в чемпионате Украины "Шахтер" сегодня провел товарищеский матч с ковалевским "Колосом".

"Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка) - 1:1

Голы: Лысенко, 52 - Муравский, 85

Стартовый состав "Шахтера": Шевченко, Бутко, Додо, Семенихин, Сиприано, Маркос, Крысько, Бондаренко, Тете, Коноплянка, Борячук.

Стартовый состав "Колоса": Ситало, Зозуля, Максименко, Рябов, Мигунов, Милько, Кизилатеш, Нехтий, Костышин, Ильин, Кожушко.

Счет в поединке на 52-й минуте открыли гости благодаря Владимиру Лысенко, который отметился со штрафного. "Горняки" сравняли на 85-й усилиями Назария Муравского, забившего после подачи с углового.

Отметим, что в прошедшей встрече за "Шахтер" дебютировал новобранец Евгений Коноплянка. Он отыграл первые 45 минут и был заменен в перерыве.

Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября

Коно отпросился из сборной Украины и отыграл за "горняков" первый тайм, в котором зрители забитых мячей не увидели, хотя чемпион Украины получил право на пенальти, который не реализовал Тете, не переигравший Ситало.

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После перерыва Семенихин заработал красную карточку (удаление с правом замены), и Лысенко со штрафного открыл счет. Отыгрался Шахтер в концовке поединка: гол на свой счет записал вышедший вместо Семенихина Муравский.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка, ФК Колос.
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