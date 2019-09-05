Президент Спортинга рассказал, почему Фернандеш не сменил клуб

Новости спорта:Атакующий хавбек Бруну Фернандеш неожиданно остался этим летом в составе Спортинга, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

Лидер и капитан "Спортинга" Бруну Фернандеш провел прекрасный прошлый сезон и сразу привлек внимание многих топ клубов. Однако несмотря на сообщение СМИ, португальский клуб получил лишь одно официальное предложение. Об этом сообщил президент команды, Фредерико Варандас.

"Мы очень удивленны тем фактом, что смогли удержать Бруну. Если честно, мы были готовы к его продаже, но он показал, что не только отличный игрок, но и настоящий профессионал.

С начала лета мы установили на него справедливую цену на него, исходя из его игры. Однако лишь "Тоттенхэм" сделал нам одно официальное предложение. Они готовы были заплатить 40 миллионов евро, а также 20 в виде бонусов", - цитирует Фредерико Goal.

Напомним, что СМИ активно приписывали интерес к полузащитнику со стороны "Реала" и "МЮ".