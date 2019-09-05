Скачать
Четверг, 05.09.2019
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков

Президент Спортинга рассказал, почему Фернандеш не сменил клуб

Президент Спортинга рассказал, почему Фернандеш не сменил клуб
19:15 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек Бруну Фернандеш неожиданно остался этим летом в составе Спортинга, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

Лидер и капитан "Спортинга" Бруну Фернандеш провел прекрасный прошлый сезон и сразу привлек внимание многих топ клубов. Однако несмотря на сообщение СМИ, португальский клуб получил лишь одно официальное предложение. Об этом сообщил президент команды, Фредерико Варандас.

"Мы очень удивленны тем фактом, что смогли удержать Бруну. Если честно, мы были готовы к его продаже, но он показал, что не только отличный игрок, но и настоящий профессионал.

Шахтер представил вдохновляющий анонс к матчу с Ман Сити (Видео)

С начала лета мы установили на него справедливую цену на него, исходя из его игры. Однако лишь "Тоттенхэм" сделал нам одно официальное предложение. Они готовы были заплатить 40 миллионов евро, а также 20 в виде бонусов", - цитирует Фредерико Goal.

Напомним, что СМИ активно приписывали интерес к полузащитнику со стороны "Реала" и "МЮ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Спортинг, Футбол, Новости футбола, Бруну Фернандеш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
02 Скончался сын двукратного чемпиона мира по футболу
03 Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
04 US Open 2019: Бенчич впервые вышла в финал Большего шлема (Видео)
05 Гармаш перешел в румынский клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь