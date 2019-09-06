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Марадона возглавил малоизвестный клуб

Марадона возглавил малоизвестный клуб
09:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Обладатель Золотого мяча Диего Марадона вновь попытается проявить свои тренерские качества.

Известный аргентинский экс-футболист и тренер Диего Марадона возглавил представителей чемпионата Аргентины Химнасию и Эсгриму, сообщает официальный сайт клуба из Ла-Платы.

58-летний аргентинец будет работать с клубом до конца нынешнего сезона и попытается спасти находящуюся на последнем месте таблицы команду от вылета.

Аргентинец в июне текущего года покинул пост главного тренера мексиканского клуба Дорадос по состоянию здоровья. Марадона был госпитализирован в этом году с кровотечением в желудке, однако после нескольких обследований был выписан из больницы.

Вершина тренерской карьеры Диего Марадоны — работа со сборной Аргентины, которую он выводил в финальную часть ЧМ-2010 в ЮАР.

Результаты матчей шестого игрового дня ЧМ

Аргентинская сборная уверенно добралась до четвертьфинала, где со счетом 0:4 была разгромлена Германией.

На данный момент Химнасия и Эсгрима имеет одно очко в рамках чемпионата Аргентины после 5 туров и занимает последнее, 24-е место. Дебютирует Марадона на посту тренера 15 сентября матчем против Расинга из Авельянеды.

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Чемпионат мира, Сборная Аргентины, Диего Марадонна, Новости футбола.
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