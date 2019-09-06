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Ворскла отпустила иностранца в чемпионат Чехии

Ворскла отпустила иностранца в чемпионат Чехии
10:13 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник Ворсклы Андро Гиоргадзе перешел в чешский Фастав Злин.

Андро Гиоргадзе перешел из Ворсклы в клуб из Высшей лиги Чехии Фастав Злин. Детали сделки не разглашаются.

197-сантиметровый грузинский бек в этом сезоне не входил в планы тренерского штаба и на поле не провел и минуты.

В сезоне 2018-2019 Андро 8 раз выходил на поле, а в чемпионате 2017-2018  отыграл 10 матчей. В сумме в украинской Премьер-лиге он сыграл 1242 минуты, результативными действиями не отметился, записав себе в актив лишь 5 желтых карточек.

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До полтавской команды 23-летний Гиоргадзе играл за молодежный коллектив грузинского Мерани.

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ФК Ворскла, УПЛ, Новости футбола, Андро Гиоргадзе, Фастав Злин.
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