Игрок Динамо попал в топ-5 самых дорогих исполнителей на своей позиции в ЛЕ

Новости спорта:Виктор Цыганков попал в топ-5 самых дорогих правых вингеров Лиги Европы.

Авторитетный портал transfermarkt.de опубликовал стоимость футболистов, которые будут выступать в групповом раунде Лиги Европы-2019/2020.

Самый дорогой украинский исполнитель турнира, Виктор Цыганков (20 млн евро) из киевского Динамо, в общем реестре делит с коллегами 56—74 места.

На вершине здесь обосновался полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба (100 млн евро).

В списке же самых дорогих правых атакующих полузащитников/нападающих ЛЕ-2019/2020 хавбек сборной Украины занимает пятое место. Лучший показатель в этом реестре у новичка Арсенала Николя Пепе (65 млн евро).