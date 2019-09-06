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Игрок Динамо попал в топ-5 самых дорогих исполнителей на своей позиции в ЛЕ

Игрок Динамо попал в топ-5 самых дорогих исполнителей на своей позиции в ЛЕ
10:40 Сегодня Телеграф Команда№1 Фото: Твиттер

Новости спорта:Виктор Цыганков попал в топ-5 самых дорогих правых вингеров Лиги Европы.

Авторитетный портал transfermarkt.de опубликовал стоимость футболистов, которые будут выступать в групповом раунде Лиги Европы-2019/2020.

Самый дорогой украинский исполнитель турнира, Виктор Цыганков (20 млн евро) из киевского Динамо, в общем реестре делит с коллегами 56—74 места.

На вершине здесь обосновался полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба (100 млн евро).

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В списке же самых дорогих правых атакующих полузащитников/нападающих ЛЕ-2019/2020 хавбек сборной Украины занимает пятое место. Лучший показатель в этом реестре у новичка Арсенала Николя Пепе (65 млн евро).

 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Поль Погба, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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