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Скандальных российских футболистов выпустили из СИЗО

Скандальных российских футболистов выпустили из СИЗО
11:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игроков сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина выпустили из СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство нападающего Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщает сайт телеканала 360.

Также освобождён и брат Кокорина Кирилл. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Суд пока официально не подтверждает информацию. Но адвокат Кокорина Татьяна Стукалова косвенно подтвердила.

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В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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Сборная России, Новости спорта, Александр Кокорин, Павел Мамаев.
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