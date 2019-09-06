Молодой украинский форвард сделал дубль в первой игре за новый клуб

Новости спорта:Форвард Артем Довбик забил два гола в Кубке Дании.

2 сентября датский Мидтьюлланд отдал украинского форварда Артема Довбика в аренду в расположение другого представителя данского чемпионата Сендерйюск.

Переход в новый клуб пошел на пользу 22-летнему нападающему. Вчера Сендерйюск в матче Кубка Дании на выезде обыграл Викторию со счетом 5:0.

Довбик вышел на поле с первых минут и сделал дубль. Украинец открыл счет в матче на 12-й минуте, а на 90-й с пенальти установил окончательный счет матча.

Артем является воспитанником черкасского футбола. Карьеру начинал в Черкасском Днепре, далее был Днепр, а затем форвард перешел Мидтьюлланд.