Игрок сборной Литвы: Украина значительно сильнее нас

Новости спорта:Игрок сборной Литвы Овидиюс Вербицкас считает, что Украина значительно сильнее его сборной.

Полузащитник клуба Судува и сборной Литвы Овидиюс Вербицкас прокомментировал предстоящий поединок против сборной Украины в рамках отбора на Евро-2020.

"У меня была травма, но я уже полностью здоров. Это футбол, без травм здесь никак. Место в составе команды надо завоевывать, если тренер не видит тебя в своих схемах, раскладах, значит, надо больше и усерднее работать, получается, что ты делаешь что-то не так.

Надо начинать всегда с себя, а не винить в своих неудачах других. Я рад, что тренер дал мне шанс, благодаря этому я чувствую себя хорошо и физически, и морально.

Игроки сборной Украины умеют бороться, действуют быстро, качественно, нас ждет жесткий футбол, к которому нам придется быстро привыкнуть, потому что не все играют на таком уровне.

Думаю, играть будем вторым номером, ждать своего шанса, ведь соперник значительно сильнее нас", - сказал литовец.

Матч состоится завтра, 7 сентября, в столице Литвы, Вильнюсе. Начало 19:00.