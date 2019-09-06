Легенда Барселоны получил государственною должность в Бразилии

Новости спорта:Экс-футболист попробует себя в новой роли.

Бывший форвард Барселоны и Милана Роналдиньо получил правительственную должность в Бразилии, став послом туризма своей страны, сообщает Goal.com.

В качестве игрока 39-летний Роналдиньо выступал за ПСЖ, Барселону, Милан, Гремио, Фламенго, Атлетико Минейро, Керетаро и Флуминенсе.

В составе сборной Бразилии футболист провел 97 матчей, забив 33 гола и выиграв золото чемпионата мира 2002 в Японии и Южной Корее.

Ранее Роналдиньо работал послом Барселоны и запустил собственную академию в трех странах мира — ОАЭ, Бразилии и Азербайджане.

Завершил футбольную карьеру Роналдиньо в январе 2018 года.