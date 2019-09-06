Звезда Динамо получил серьезную травму

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш получил травму в товарищеском матче против Северной Ирландии.
В концовке матча 24-летнего футболиста ударили сзади по ногам, после чего Родригеша пришлось уносить с поля на носилках.
Степень серьезности повреждения неизвестна, но участие Жерсона в матче отбора к Евро-2020 против Сербии под вопросом.
Матч Сербия – Люксембург состоится 10 сентября, начало в 21:45 по Киеву.
Напомним, Родригеш стал первым игроком из Люксембурга, который забил в УПЛ