Звезда Динамо получил серьезную травму

Новости спорта:Жерсон Родригеш получил травму в товарищеском матче против Северной Ирландии.

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш получил травму в товарищеском матче против Северной Ирландии.

В концовке матча 24-летнего футболиста ударили сзади по ногам, после чего Родригеша пришлось уносить с поля на носилках.

Степень серьезности повреждения неизвестна, но участие Жерсона в матче отбора к Евро-2020 против Сербии под вопросом.

Матч Сербия – Люксембург состоится 10 сентября, начало в 21:45 по Киеву.

Напомним, Родригеш стал первым игроком из Люксембурга, который забил в УПЛ