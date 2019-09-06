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Скандальная легкоатлетка Семеня стала футболисткой

Скандальная легкоатлетка Семеня стала футболисткой
19:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Известная легкоатлетка из ЮАР попробует свои силы в футболе.

28-летняя легкоатлетка Кастер Семеня начала футбольную карьеру, подписав контракт с южноафриканской женской командой JVW, гласит заявление на официальном сайте клуба.

Отмечается, что дебютировать за клуб Семеня может лишь в 2020 году, а до этого момента она будет тренироваться с командой.

JVW выступает в провинции Гаутенг, но ставит перед собой цель пробиться в национальную лигу ЮАР.

Кастер Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Во время карьеры легкоатлетки неоднократно возникали слухи относительно ее половой принадлежности, но путем экспертиз и исследований было доказано, что особенностью ее организма является большое количество мужских гормонов.

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Легкая атлетика, Футбол, Новости футбола, Кастер Семеня.
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