Скандальная легкоатлетка Семеня стала футболисткой

Новости спорта:Известная легкоатлетка из ЮАР попробует свои силы в футболе.

28-летняя легкоатлетка Кастер Семеня начала футбольную карьеру, подписав контракт с южноафриканской женской командой JVW, гласит заявление на официальном сайте клуба.

Отмечается, что дебютировать за клуб Семеня может лишь в 2020 году, а до этого момента она будет тренироваться с командой.

JVW выступает в провинции Гаутенг, но ставит перед собой цель пробиться в национальную лигу ЮАР.

Кастер Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Во время карьеры легкоатлетки неоднократно возникали слухи относительно ее половой принадлежности, но путем экспертиз и исследований было доказано, что особенностью ее организма является большое количество мужских гормонов.