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Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020

Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
19:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Андрей Пятов вспомнил свой последний матч против Литвы.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов считает, что сейчас в группе C, где Украина борется за выход на Евро-2020, нет аутсайдеров.

"Мы ко всем соперникам относимся одинаково. Готовимся очень серьезно, никто не расслабляется. Сейчас нет аутсайдеров, взять хотя бы тот же Люксембург...", - сказал Пятов.

Вратарь также вспомнил свой прошлый матч с Литвой, который был не очень удачным и надеется, что предстоящий будет лучше.

"Тот матч против Литвы, конечно, помню. Было очень неприятно. Я вышел на замену, поскольку Александр Шовковский получил травму во время эпизода с пропущенным голом. Результат был не очень удачным. Будем исправлять...", - цитирует Пятова ФФУ.

Напомним, Украина на выезде сыграет против Литвы в субботу, 7 сентября. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом матча украинскую сборную.

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Футбол, Андрей Пятов, Евро-2020, Новости футбола.
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