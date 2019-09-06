Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче

Новости спорта:Официальный дебют Руслана Ротаня в качестве тренера "молодежки" закончился неудачей.

Сборная Украины U-21 уступила финским сверстникам в дебютном матче отборочного турнира Евро-2021.

Несмотря на уверенный старт команды Руслана Ротаня, на 18-й минуте Кельман в борьбе с Бондарем сумел добить в ворота мяч, отраженный Билыком после удара Валакари.

После пропущенного мяча украинцы еще более активизировались и практически полностью контролировали ход событий, играя быстро и размашисто, а вот чего не хватало, так это острого последнего паса. Если же моменты и возникали, то нападающим нашей сборной мешала их реализовать собственная неточность и мастерская игра вратаря Яаскелайнена — сына легендарного вратаря Болтона и национальной сборной Финляндии.

С выходом на поле Цитаишвили остроты у ворот гостей добавилось. Казалось, гол назревает, однако в итоге мяч влетел в ворота украинской команды. Во время розыгрыша одного из стандартов финны заработали пенальти, который и реализовали.

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет в Запорожье 10 сентября против сборной Мальты.

Украина U-21 – Финляндия U-21 0:2

Голы: Кельман, 18, Валакари, 81, с пенальти.

Украина: Билык — Конопля, Бондарь, Чеберко, Корниенко — Алибеков, Шапаренко, Козак (Цитаишвили, 46) – Булеца (Вакула, 74), Топалов (Мудрик, 60), Сикан (Леднев, 82).

Финляндия: Яаскелайнен — Хальме, Пиккарайнен, Сундман — Сойсало (Хаккинен, 86), Хюваринен, Лингман, Кайринен, Вертайнен (Юлятупа, 46, Фагерстрем, 74) — Валакари, Кальман.