Букмекеры назвали фаворита матча Литва - Украина

Новости спорта:Сборная Украины в Вильнюсе проведет очередной матч в рамках отбора на Евро-2020.

Сборная Украины в Вильнюсе проведет очередной матч в рамках отбора на финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются наши спортсмены.

На победу Украины букмекерская компания Parimatch выставила коэффициент 1,3, а на победу Литвы — 13,0. Ничья же приравнивается к показателю 5,3.

Отметим, что букмекеры верят в то, что команда Андрея Шевченко забьет больше двух голов. На подобный исход коэффициент равен 1,58, а на то, что наши парни забьют всего один гол или не забьют вовсе — 2,39.

Матч Литва — Украина состоится сегодня, 7 сентября в 19:00 по киевскому времени.