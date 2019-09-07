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Букмекеры назвали фаворита матча Литва - Украина

Букмекеры назвали фаворита матча Литва - Украина
08:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сборная Украины в Вильнюсе проведет очередной матч в рамках отбора на Евро-2020.

Сборная Украины в Вильнюсе проведет очередной матч в рамках отбора на финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются наши спортсмены.

На победу Украины букмекерская компания Parimatch выставила коэффициент 1,3, а на победу Литвы — 13,0. Ничья же приравнивается к показателю 5,3.

Как сборная Украины готовится к матчу против Литвы (Видео)

Отметим, что букмекеры верят в то, что команда Андрея Шевченко забьет больше двух голов. На подобный исход коэффициент равен 1,58, а на то, что наши парни забьют всего один гол или не забьют вовсе — 2,39.

Матч Литва — Украина состоится сегодня, 7 сентября в 19:00 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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