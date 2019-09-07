Двойник Роналду шокировал людей на улицах Парижа (Видео)

Новости спорта:Парижане всерьез думали, что видят самого Криштиану Роналду.

Двойник нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прогулялся по улицам Парижа.

Парень, очень похожий на известного футболиста надел очки и бейсболку, чтобы больше соответствовать образу игрока и разгуливал по столице Франции в футболке сборной Португалии.

Прохожие не могли поверить, что видят футбольную звезду и не упускали момента, чтобы сфотографироваться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram They all fell for this CR7 lookalike @wassfreestyle @sakioficial Публикация от 433 (@433) 5 Сен 2019 в 1:09 PDT

Напомним, двойник Юргена Клоппа стал звездой в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов.