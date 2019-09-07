Двойник Роналду шокировал людей на улицах Парижа (Видео)

Двойник нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прогулялся по улицам Парижа.
Парень, очень похожий на известного футболиста надел очки и бейсболку, чтобы больше соответствовать образу игрока и разгуливал по столице Франции в футболке сборной Португалии.
Прохожие не могли поверить, что видят футбольную звезду и не упускали момента, чтобы сфотографироваться.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
They all fell for this CR7 lookalike @wassfreestyle @sakioficial
Напомним, двойник Юргена Клоппа стал звездой в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов.