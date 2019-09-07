Великолепный гол Де Йонга помог Голландии обыграть немцев (Обзор матча)

Новости спорта:Голландцы в яркой "перестрелке" победили на выезде сборную Германии.

Подопечные Рональда Кумана благодаря яркой игре во втором тайме сумели одолеть на выезде немцев.

Обе команды подошли к игре в боевых составах. Сборная Германии в начале первого тайма благодаря голу Сержа Гнабри повела в счете. Примечательно, что за минуту до гола забить могли гости, но Нойер справился с ударом Депая. В конце тайма мог забивать Марко Ройс, но Яспер Силлессен спас свою команду.

Голландия очень активно начала второй тайм и на 58-й минуте Фрэнки Де Йонг сравнял счет, а спустя семь минут Джонатан Та отличился автоголом и вывел голландцев вперед. Благодаря голу Крооса с пенальти немцы выровняли, но голы Малена и Вейналдума склонили чашу весов в пользу Голландии.

Германия — Нидерланды 2:4

Голы: Гнабри, 9, Кроос, 73 (с пенальти) — Ф. де Йонг, 59, Та, 65 (в свои ворота), Мален, 79, Вейналдум, 90+1

Германия: Нойер — Клостерманн, Зюле, Та, Гинтер (Брандт, 84) — Киммих, Кроос, Шульц — Гнабри, Вернер (Хаверц, 61), Ройс (Гюндоган, 61)

Нидерланды: Силлессен — Думфрис (Преппер, 58), де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Роон (Мален, 58), Ф. де Йонг, Вейналдум — Промес, Депай, Бабел (Аке, 81)