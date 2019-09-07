Платини: Я вернусь в футбол и расскажу всю правду

Новости спорта:Мишель Платини, который в июле был арестован по подозрению в коррупции, хочет вернуться в футбол.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, который в июле был арестован по подозрению в коррупции, хочет вернуться в футбол после завершения дисквалификации. Ее срок истекает в октябре этого года.

- Я вернусь в футбол. Я стал жертвой заговора, в котором виновны люди из ФИФА и швейцарской прокуратуры. Но это не значит, что виновны власти Швейцарии. Я хочу написать книгу, в которой расскажу всю правду.

Напомним, что санкции на Платини были наложены из-за скандала вокруг голосования за право проведения чемпионата мира-2022, который проведет Катар.

Тем временем, по данным Spiegel, средства УЕФА долгие годы поступали на офшорные счета Игоря Суркиса.