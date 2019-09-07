Президент Барселоны - о трансфере Неймара: Мы сделали все возможное

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Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что клуб сделал все возможное для реализации трансфера Неймара, но так и не смог удовлетворить требования ПСЖ. Бартомеу также отметил, что команда не предлагала своих игроков в обмен, этого хотел ПСЖ.

По словам президента, каталонцы не будут подписывать бразильца в январе.

"Мы не планируем подписывать его в январе. Мы не смогли удовлетворить требования ПСЖ. Мы никогда не предлагали своих игроков в обмен на Неймара, ПСЖ сам их просил. Барселона сделала все возможное для его подписания.

То, что Неймар попросил парижан вести переговоры только с Барселоной - это факт. Это был непростой трансфер.

Что касается Месси, то он не говорил мне купить Неймара, это миф. Игроки не имеют права голоса в трансферах, решение принимают спортивные отделы, технические отделы и директора", - цитирует Бартомеу Marca.

Ранее президент Ла Лиги сказал, что Неймар рискует остаться в ПСЖ до конца карьеры.