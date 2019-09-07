Сборная Украины огласила заявку на матч против Литвы

Новости спорта:Андрей Шевченко не включил на игру полузащитника Динамо Владимира Шепелева.

Тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года против команды Литвы.

Заявка сборной Украины:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23 Андрей Лунин

Защитники: 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко

Полузащитники: 2. Сергей Болбат, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Безус, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Виталий Буяльский, 15 Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко

Нападающие: 18 Роман Яремчук, 19 Жуниор Мораес

Вне заявки на матч оказался динамовец Владимир Шепелев. Также ранее из-за повреждений лагерь национальной команды покинули игрок Селтика Марьян Швед и Денис Бойко из Динамо.

Матч состоится сегодня, 7 сентября, в Литве.