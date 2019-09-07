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Форвард МЮ рассыпался в комплиментах в адрес нападающего Тоттенхэма

Форвард МЮ рассыпался в комплиментах в адрес нападающего Тоттенхэма
14:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд назвал партнера по сборной Харри Кейна своим примером для подражания.

Маркус Рашфорд на пресс-конференции перед матчем против национальной сборной Болгарии в рамках отбора на Евро-2020 рассказал о том, как пытается стать лучше.

"Если вы посмотрите наши тренировки, то увидите, как все это работает", — начал Рашфорд. — "Я использую Харри в качестве примера. Он — один из лучших финишеров, с которыми я играл, и всякий раз, когда мы заканчиваем, я думаю о том, чтобы быть как можно ближе к нему".

Бывший игрок сборной Англии и МЮ Майкл Оуэн в одном из свои комментариев заявил, что не видит у Рашфорда желание стать великим бомбардиром.

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"Даже если мы боремся за одно место на поле, или за то, чтобы быть в команде, мы только улучшаем друг друга, и очень важно, чтобы у вас была такая атмосфера в команде. Оуэн может говорить только о том, что видит. Для меня важно то, что я знаю, чего хочу, кем хочу стать и кем стану, если не буду отвлекаться", — приводит слова Рашфорда AS.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Харри Кейн, Маркус Рашфорд.
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