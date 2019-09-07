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МЮ готовит новый контракт для звездного французского хавбека

МЮ готовит новый контракт для звездного французского хавбека
16:20 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может продлить контракт с английским клубом.

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время может продлить контракт с французским полузащитником клуба Полем Погба. Как сообщает французская пресса, манкунианцы уже связались с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы обговорить детали нового соглашения.

Напомним, что по окончании прошлого сезона сам Погба не скрывал своего желания сменить обстановку.

Интерес к футболисту проявлял мадридский "Реал", однако до сделки дело так и не дошло. Нынешнее соглашение "Манчестер Юнайтед" с французом истекает летом 2021 года.

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Поэтому манкунианцы и стремятся заключить с Погба новый контракт. В противном случае, уже следующим летом МЮ вынужден будет продать французского полузащитника или, спустя еще год, во второй раз отпустить его в качестве свободного агента, не получив никакой компенсации.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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