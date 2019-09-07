Эдерсон рассказал, как в свое время приводил в бешенство Гвардиолу

Новости спорта:Голкипер сборной Бразилии Эдерсон рассказал о своих взаимоотношениях с Пепом Гвардиолой.

Бразильский вратарь поделился воспоминанием, после которого у него, наверное, исчезло желание выполнять удары с "точки".

"Однажды мы выигрывали со счетом 5:1, вроде бы и болельщики призывали меня исполнить пенальти. После игры журналисты спросили о том эпизоде и я признался, что хотел бы пробить тот пенальти. Эти слова привели Гвардиолу в бешенство", – приводит слова Эдерсона Goal.com.

Напомним, Эдерсон выступает в составе Манчестер Сити с 2017 года. В 2019 году в составе сборной Бразилии Эдерсон стал победителем Кубка Америки.

Манчестер Сити набрал 10 очков в 4 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.