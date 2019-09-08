Тренер Болоньи пропустит матч Серии А из-за курса химиотерапии

Новости спорта:Сербскому наставнику Болоньи Синише Михайловичу предстоит пройти ещё один курс химиотерапии.

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович не сможет присутствовать на матче с Брешией в 3-м туре Серии А.

Как сообщает портал Football Italia, сербскому специалисту потребуется еще один курс химиотерапии и он будет вынужден пропустить поединок.

Этим летом Михайлович объявил, что у него обнаружили агрессивную форму лейкемии. Ранее 50-летний тренер уже прошел один курс химиотерапии.

Матч Брешия – Болонья состоится на Марио Ригамонти в воскресенье, 15 сентября.

На данный момент Болонья занимает 6-ю строчку в Серии А, набрав 4 очка после 2 туров