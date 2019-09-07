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Бернардески: Много талантов остаются на скамейке запасных в Ювентусе

Бернардески: Много талантов остаются на скамейке запасных в Ювентусе
19:47 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский атакующий хавбек Федерико Бернардески пообщался с журналистами накануне поединка сборной Италии в отборе на Евро-2020.

Хавбек сборной Италии Федерико Бернардески рассказал о отборочном матче Евро 2020 против Армении.

"Роберто Манчини был раздражен, но он имел на это полное право, видя проблемы в игре команды. Нам нужно было собраться. В первом тайме мы нацеливались на высокий прессинг и контроль мяча, но нам не удалось достичь желаемого. Играй мы так год назад в Армении – не знаю, чем бы это могло закончиться.Наша победа означает, что мы делаем гигантские шаги вперед, так что главный тренер и его помощники заслуживают похвалы. Теперь мы по-настоящему верим в то, что нам говорилось год назад о перестройке состава".

Также полузащитник поделился мыслями насчет конкуренции в "Ювентусе" и наставнике туринцев Маурицио Сарри.

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Сейчас я не в лучшей форме. Жаль, что в новом сезоне Серии А удалось провести на поле лишь 8 минут, но таков футбол. "Ювентус" – один из трех лучших клубов мира, и это означает, что за место в составе приходится конкурировать с чемпионами. Много талантливых игроков остается на скамейке. С точки зрения игры в сборной это может создать для меня проблемы.Но сегодня лишь начало сентября, впереди около 60 матчей, так что у меня еще будут возможности. Я буду готов, когда потребуется моя помощь.

У меня хорошее взаимопонимание с Сарри, и он волен принимать решения исходя из того, что видит на тренировках в течение недели. Необходимо принимать во внимание тысячу факторов, и не все зависит от футболиста.

Сарри с самого начала был недоволен тем, что в заявку на Лигу чемпионов не удастся включить нескольких игроков, которые выиграли так много и пригодились бы любому клубу мира.Должен отметить, "Ювентус" идеально подходит настолько одержимому деталями тренеру, как Сарри. Он думает о футболе ежеминутно, и "Юве" – лучшее место для человека с таким отношением к делу.

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То, что сделал Макс Аллегри для клуба, сколько трофеев он выиграл, – важно, но у каждого тренера свои идеи. Теперь "Ювентус" будет играть интереснее, но и побеждать не перестанет", – поделился Бернардески в интервью для Rai Sport.

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Сборная Италии, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Федерико Бернардески.
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