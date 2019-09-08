Зинченко: Мы не чувствовали, что играем в гостях

Новости спорта:Александр Зинченко очень доволен какую поддержку получила сборная в Литве.

Полузащитник Манчестер Сити посвятил гол своей маме.

"Мы настраивались на такой результат. Для нас не важно какой счет, так как мы взяли три очка. Была установка тренерского штаба нагнетать и давить на соперника.

Были некоторые проблемы, но у нас в целом все получалось. Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня День рождения".

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"Конечно, непривычно было играть на синтетическом газоне. Непросто было адаптироваться к такому полю, однако оно было одно для всех. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не чувствовали, что играем в гостях", — сказал Александр Зинченко