Монако вернуло в структуру клуба легендарного игрока

Новости спорта:Нападающий будет тренеров в молодежной команде.

Бывший нападающий сборной Франции Людовик Жюли вернулся в Монако, сообщается на официальном сайте монегасков.

43-летний французский специалист стал ассистентом главного тренера второй команды Монако Давида Бешкура.

На данный момент команда выступает в четвёртом по силе дивизионе страны и после пяти туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Жюли выступал в составе Монако в период с 1998 по 2004 год и с 2011 по 2012 год. Французский форвард принял участие в 264 матчах за монегасков, забил 67 голов и отдал 11 результативных передач. Также Жюли играл за такие клубы, как Лион, Барселона, «Рома», Лорьян и Пари Сен-Жермен. В 2003 году форвард стал победителем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.