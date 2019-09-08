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Молодежная сборная из-за травмы лишилась важного игрока

Молодежная сборная из-за травмы лишилась важного игрока
12:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Максим Лунев из-за травмы покинул расположение молодежной сборной Украины.

Вингер Зари Максим Лунев из-за травмы покинул расположение молодежной сборной Украины, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Его место в заявке команды Руслана Ротаня занял форвард Олег Кожушко, который в новом сезоне выступает за Колос на правах аренды из Днепра-1.

Также из-за повреждения команде U-21 пока не приходится рассчитывать на нападающего Назария Русина.

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Подопечные Ротаня с поражения от Финляндии (0:2) на своем поле стартовали в квалификации на чемпионат Европы 2021 года.

10 сентября украинцы в Запорожье примут сверстников из Мальты.

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Сборная Украины, Руслан Ротань, Новости футбола, Максим Лунев.
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