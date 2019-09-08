Игрока Челси побили в ночном клубе Лондона

Новости спорта:Дэнни Дринкуотера побили в клубе Chinawhite.

Полузащитник сборной Англии и лондонского Челси Дэнни Дринкуотер был избит возле ночного клуба в Манчестере. Об этом сообщает Mirror.

Футболист, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения был вынужден покинуть клуб Chinawhite.

Дэнни приставал к девушке одного из футболистов, который в тот момент также отдыхал в клубе. За пределами заведения на 29-летнего полузащитника напали 6 человек.

Хулиганы избили игрока и грозились "переломать ему ноги". В итоге у футболиста множество ссадин, синяков и разбит нос. В избиении мог участвовать игрок Сканторп Юнайтед Коси Нклер.