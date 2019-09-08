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Дубль Комана помог Франции разгромить Албанию в отборе на ЧЕ-2020 (Видео)
15:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Франции уверенно разобралась с Албанией в рамках отбора на чемпионат Европы 2020.

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 сборная Франции разгромила национальную команду Албании со счётом 4:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Обслуживал матч испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.

Франция – Албания 4:1

Голы: Коман, 8, 68, Жиру, 27, Иконе, 85 – Цикалеши, 90 (с пенальти).

Франция: Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 80), Лангле, Варан, Лемар (Фекир, 84), Толиссо, Матюиди, Коман (Иконе, 77), Гризманн, Жиру.

Албания: Стракоша, Гимшити, Исмайли, Маврай, Хюсай, Рамадани (Гьясула, 54), Роши, Абраши (Джака, 73), Баре, Балай (Цикалеши, 61), Узуни.

Предупреждения: Гьясула, Джака.

Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман, которому ассистировал Рафаэль Варан. В середине тайма преимущество французской сборной увеличил Оливье Жиру с передачи Лукаса-Франсуа Эрнандеса. Во втором тайме счёт до крупного довёл Коман, оформив дубль. Голевой передачей отметился Антуан Гризманн. В концовке встречи четвёртый гол забил дебютант сборной Нанитамо Иконе. В компенсированное время голом престижа отметился Сокол Чикалеши.

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Франция, набрав 12 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Албания (6) — на 4-м месте.

В другом матче группы Турция обыграла Андорру со счётом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил Озан Туфан.

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Сборная Франции, Футбол, Сборная Албании, Евро-2020, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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