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Защитник Интера: Конте - это Месси среди тренеров

Защитник Интера: Конте - это Месси среди тренеров
21:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник Интера Алессандро Бастони поделился своим мнением о новом наставнике миланского клуба Антонио Конте.

Алессандро Бастони, которого Интер после прихода на пост тренера Антонио Конте не стал отдавать в аренду, а оставил в первой команде, в восторге от своего наставника.

"Каждый, кто общался с Конте, сможет подтвердить, насколько он велик, – цитирует 20-летнего центрального защитника Gazzetta dello Sport.

Если сравнивать с другими тренерами, то он как Лионель Месси на фоне других футболистов. Если учесть, какой классный тренер возглавил команду, и то, каких классных игроком он собрал в ней, можно не сомневаться, что Интер прервет серию относительных неудач в Серии А последних лет и сможет бороться за самые высокие места".

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Интер подписал 20-летнего воспитанника Аталанты в 2017 году, однако Бастони, выступая в аренде за Аталанту и Парму, в первой команде "нерадзурри" еще не играл.

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ФК Интер (Милан), Антонио Конте, Футбол, Новости футбола, Алессандро Бастони.
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