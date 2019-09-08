Коноплянка рассказал, почему так и не смог заиграть в Бундеслиге (Видео)

Новости спорта:Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, почему покинул немецкий Шальке.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка объяснил решение покинуть чемпионат Германии, в котором он выступал на протяжении трех лет.

"Возможно, это будет звучать смешно, но если бы получил предложение от дортмундской Боруссии или Баварии, наверное, бы отказал им. Почему? Бундеслига - не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там.

Не буду говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. В Германии больше силовой футбол, мне это не подходит. Нужно выбирать свой чемпионат и команду, что я сделал", – заявил Коноплянка.

Напомним, что этим летом Коноплянка перебрался в стан "горняков" из Шальке, подписав трехлетний контракт.