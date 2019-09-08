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Коноплянка рассказал, почему так и не смог заиграть в Бундеслиге (Видео)

Коноплянка рассказал, почему так и не смог заиграть в Бундеслиге (Видео)
20:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, почему покинул немецкий Шальке.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка объяснил решение покинуть чемпионат Германии, в котором он выступал на протяжении трех лет.

"Возможно, это будет звучать смешно, но если бы получил предложение от дортмундской Боруссии или Баварии, наверное, бы отказал им. Почему? Бундеслига - не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там.

Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)

Не буду говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. В Германии больше силовой футбол, мне это не подходит. Нужно выбирать свой чемпионат и команду, что я сделал", – заявил Коноплянка.

Напомним, что этим летом Коноплянка перебрался в стан "горняков" из Шальке, подписав трехлетний контракт.

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ФК Шахтер, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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