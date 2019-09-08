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Вратарь Барселоны назвал главную цель в сборной Германии

Вратарь Барселоны назвал главную цель в сборной Германии
22:28 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген рассказал о своих целях в национальной сборной Германии.

Голкипер сборной Германии и "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями насчет своей роли в составе немецкой сборной.

"Конечно, для меня ситуация сложная. Ты делаешь все возможное, но ты не там, где хотел бы быть. Тем не менее я считаю, что со временем нашел ответ на эту ситуацию для себя.

Я установил для себя приоритеты. Хочу быть максимально успешным и имею большую цель – стать номером один в сборной, но не любой ценой. Футбол – одно, но для меня важнее всего человечность.

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Я хочу иметь возможность смело смотреть в зеркало и говорить: "Ты честно и открыто работал". Я должен доказывать все через улучшение своих спортивных результатов. И быть в тройке лучших вратарей мира – лучший аргумент, чем любое слово" – заявил тер Штеген.

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Сборная Германии, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген.
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