Вратарь Барселоны назвал главную цель в сборной Германии

Новости спорта:Вратарь каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген рассказал о своих целях в национальной сборной Германии.

Голкипер сборной Германии и "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями насчет своей роли в составе немецкой сборной.

"Конечно, для меня ситуация сложная. Ты делаешь все возможное, но ты не там, где хотел бы быть. Тем не менее я считаю, что со временем нашел ответ на эту ситуацию для себя.

Я установил для себя приоритеты. Хочу быть максимально успешным и имею большую цель – стать номером один в сборной, но не любой ценой. Футбол – одно, но для меня важнее всего человечность.

Я хочу иметь возможность смело смотреть в зеркало и говорить: "Ты честно и открыто работал". Я должен доказывать все через улучшение своих спортивных результатов. И быть в тройке лучших вратарей мира – лучший аргумент, чем любое слово" – заявил тер Штеген.