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Рамос повторил феноменальное достижение в сборной Испании

Рамос повторил феноменальное достижение в сборной Испании
22:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник мадридского Серхио Рамос повторил уникальное достижение Икера Касильяса в национальной сборной Испании.

Серхио Рамос, как и ожидалось, вывел сборную Испании на матч против Фарерских островов с капитанской повязкой.

Данная встреча стала для центрального защитника 167-й в футболке национальной сборной. Столько же у легендарного Икера Касильяса, который до этого являлся единоличным лидером по количеству матчей.

Впрочем, для того, чтобы побить мировой рекорд, испанцу еще нужно потрудиться. У египтянина Ахмеда Хассана 184 появления за сборную своей страны.

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Ранее Серхио Рамос отметился еще одним солидным достижением, войдя в когорту лучших бомбардиров "красной фурии".

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Сборная Испании, Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола.
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