Рамос повторил феноменальное достижение в сборной Испании

Новости спорта:Защитник мадридского Серхио Рамос повторил уникальное достижение Икера Касильяса в национальной сборной Испании.

Серхио Рамос, как и ожидалось, вывел сборную Испании на матч против Фарерских островов с капитанской повязкой.

Данная встреча стала для центрального защитника 167-й в футболке национальной сборной. Столько же у легендарного Икера Касильяса, который до этого являлся единоличным лидером по количеству матчей.

Впрочем, для того, чтобы побить мировой рекорд, испанцу еще нужно потрудиться. У египтянина Ахмеда Хассана 184 появления за сборную своей страны.

Ранее Серхио Рамос отметился еще одним солидным достижением, войдя в когорту лучших бомбардиров "красной фурии".