Машина завелась?: лидеры Барселоны восстановились от травм (Фото)

Ключевые игроки Барселоны Луис Суарес и Лионель Месси восстановились после полученных травм и готовы сыграть с Валенсией, сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, что Суарес получил мышечную травму правой ноги в середине августа. Месси угодил в лазарет после травмы икроножной мышцы правой ноги.
Издание сообщает, что еще один травмированный форвард каталонцев, Усман Дембеле должен восстановиться спустя неделю.
Месси пока не играл вместе с Гризманном после перехода француза в Барселону летом, а Суарес травмировался в первом совместном поединке с новичком в матче 1-го тура против Атлетика (0:1).
На данный момент Барселона находится на 8-м месте турнирной таблицы Ла Лиги. После трех туров у команды Вальверде четыре очка.
Встреча каталонцев с Валенсией пройдет 14 сентября, начало в 22:00.