Машина завелась?: лидеры Барселоны восстановились от травм (Фото)

Новости спорта:Луис Суарес и Лионель Месси готовы сыграть в следующем матче каталонцев.

Ключевые игроки Барселоны Луис Суарес и Лионель Месси восстановились после полученных травм и готовы сыграть с Валенсией, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что Суарес получил мышечную травму правой ноги в середине августа. Месси угодил в лазарет после травмы икроножной мышцы правой ноги.

Издание сообщает, что еще один травмированный форвард каталонцев, Усман Дембеле должен восстановиться спустя неделю.

Месси пока не играл вместе с Гризманном после перехода француза в Барселону летом, а Суарес травмировался в первом совместном поединке с новичком в матче 1-го тура против Атлетика (0:1).

На данный момент Барселона находится на 8-м месте турнирной таблицы Ла Лиги. После трех туров у команды Вальверде четыре очка.

Встреча каталонцев с Валенсией пройдет 14 сентября, начало в 22:00.