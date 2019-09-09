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Михайличенко: Работаем над физическим состоянием команды

Михайличенко: Работаем над физическим состоянием команды
18:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Алексей Михайличенко поведал, как проходят тренировки команды.

Алексей Михайличенко после выигранного матча против Кристалла рассказал, что Денис Бойко сможет вернуться в общую группу уже через несколько дней.

"О состоянии Дениса Бойко больше знают врачи, но думаю, уже через несколько дней он сможет тренироваться в группе. Радует, что уже вернулись и Андриевский, и Соль, и Беседин с Шабановым, которые не имели достаточно игровой практики.

В матче с Кристаллом они как раз должны были почувствовать игровой ритм, это очень важно с точки зрения подготовки, поскольку у нас впереди достаточно тяжелый период с большим количеством матчей за короткое время, поэтому наша обойма игроков должна быть полной", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт киевлян.

Динамо обыграло представителя Второй лиги

Кроме того, главный тренер Динамо оценил работу над физическим состоянием своих подопечных.

"Чтобы сказать, довольны мы или нет, нужно провести тестирование. А в целом, работа, которую мы проводим, немного другая, она отличается от той, что была раньше, и требования несколько изменились, поэтому просто скажу, что над физическим состоянием мы работаем. Вся команда должна быть хорошо готова", - заявил Михайличенко.

 

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола, ФК Кристалл.
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