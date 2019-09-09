Михайличенко: Работаем над физическим состоянием команды

Новости спорта:Алексей Михайличенко поведал, как проходят тренировки команды.

Алексей Михайличенко после выигранного матча против Кристалла рассказал, что Денис Бойко сможет вернуться в общую группу уже через несколько дней.

"О состоянии Дениса Бойко больше знают врачи, но думаю, уже через несколько дней он сможет тренироваться в группе. Радует, что уже вернулись и Андриевский, и Соль, и Беседин с Шабановым, которые не имели достаточно игровой практики.

В матче с Кристаллом они как раз должны были почувствовать игровой ритм, это очень важно с точки зрения подготовки, поскольку у нас впереди достаточно тяжелый период с большим количеством матчей за короткое время, поэтому наша обойма игроков должна быть полной", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт киевлян.

Кроме того, главный тренер Динамо оценил работу над физическим состоянием своих подопечных.

"Чтобы сказать, довольны мы или нет, нужно провести тестирование. А в целом, работа, которую мы проводим, немного другая, она отличается от той, что была раньше, и требования несколько изменились, поэтому просто скажу, что над физическим состоянием мы работаем. Вся команда должна быть хорошо готова", - заявил Михайличенко.