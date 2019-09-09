Коноплянка - о конкуренции в Шахтере: На моей позиции нет Месси и Роналду

Новости спорта:Евгений Коноплянка рассказал о деталях перехода в "Шахтер".

Полузащитник Евгений Коноплянка рассказал о деталях перехода в «Шахтер» и первых впечатлениях в новой команде.

«Предложение было внезапное. Все быстро произошло. Мы вышли на связь ночью. Я выбрал этот вариант, хотя были другие. «Шахтер» – это топ.

Ахметов набрал меня, поговорили. Очень приятные чувства остались. Приятно поговорили, как будто я его знаю 10 лет. Хочется оставить светлое пятно в истории «Шахтера».

Если выбирать «Динамо» или «Шахтер», у меня нет симпатии, это игра. Выбрал «Шахтер» из-за стиля игры, надеюсь, будет игровая практика. На моей позиции нет Месси и Роналду, так что со всеми можно конкурировать.

Первые ощущения – ребята в «Шахтере» очень сплоченные, семья

Чувствую, что «Шахтер» будет меня ценить. Чувствуешь себя другим человеком, когда ты кто-то в команде. Искал вариант, чтобы клуб хотел меня видеть. Я дома, тут наши люди, которых надо радовать игрой. Я здесь, чтобы поднимать кубки», – сказал Коноплянка.