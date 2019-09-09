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Ман Сити нацелился на молодого таланта Бенфики (Видео)

Ман Сити нацелился на молодого таланта Бенфики (Видео)
11:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Опорник проводит свой второй сезон на профессиональном уровне.

Как сообщает Record, опорный полузащитник Бенфики Флорентину Луиш привлек к себе интерес со стороны Манчестер Сити.

"Горожане" давно следили за 20-летним футболистом и зимой намерены предпринять попытку совершить трансфер.

Его нынешнее соглашение с Бенфикой рассчитано до 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста — 15 млн евро.

Флорентину проводит свой второй сезон на профессиональном уровне. В прошлом сезоне молодой хавбек отыграл в 14 матчах за "орлов", отметившись 1 голом. В текущей кампании на счету португальца уже 5 матчей и 1 ассист.

Видео лучших действий португальца:

Осенью 2016-го Луиш в составе Бенфики U-19 противостоял киевскому Динамо в рамках Юношеской лиги УЕФА. В обоих матчах (2:1, 2:1) Луиш отыграл все 90 минут.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Флорентину Луиш.
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