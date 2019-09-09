Марадона: Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом

Новости спорта:Аргентинец призвал воздержаться от завышенных ожиданий в своем новом клубе.

Новоиспеченный главный тренер аргентинского клуба Химнасия и Эсгрима Диего Марадона прокомментировал свое назначение.

"Я не волшебник и не изменю положения дел за один день. Но мне нравится работать. Я люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, как я делал всю свою сознательную жизнь", - приводит слова аргентинца El Chiringuito.

Напомним, 6 сентября Марадона стал главным тренером Химнасии из Ла-Платы. Аргентинский наставник проработает с командой до конца этого года.

Последним местом работы легенды футбола был мексиканский Дорадос, откуда он ушел в июне.