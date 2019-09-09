Одиозный Мазяр покинул пост наставника Горняк-Спорта

Новости спорта:Команда после восьми туров занимает предпоследнее место в Первой лиге.

Владимир Мазяр покинул пост главного тренера Горняка-Спорт, сообщает Dynamomania.com. По данным источника, решение прекратить сотрудничество принято по обоюдному согласию сторон.

Мазяр возглавил Горняк-Спорт в январе 2019 года.

Вчера Горняк-Спорт крупно проиграл на выезде лидеру Первой лиги Агробизнесу (0:4). После восьми туров команда из Горишних Плавней занимает предпоследнее место в турнирной таблице с пятью очками, опережая Металлург лишь на один балл.

В следующем туре Горняк-Спорт и Металлург встретятся в очном матче в Горишних Плавнях.