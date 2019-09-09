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Сборная Украины поддержала военных в госпитале (Фото)

Сборная Украины поддержала военных в госпитале (Фото)
17:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Перед вечерней тренировкой игроки и тренеры сборной Украины посетили госпиталь.

Накануне вечерней тренировки перед контрольным матчем с Нигерией игроки сборной Украины посетили военный госпиталь в Днепре.

Вместе с президентом УАФ Андреем Павелко и тренерами Андреем Шевченко и Александром Шовковским приехали Андрей Лунин, Евгений Коноплянка и Андрей Пятов.

Фото Facebook Николая Василькова

Ребята поддержали наших военных, которые проходят лечение и познакомились с главным врачом и медицинским персоналом. Игроки сборной подарили памятные сувениры и вручили билеты на матч с Нигерией.

Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)

Поединок Украина – Нигерия состоится во вторник, 10 сентября, на «Днепр- Арене». Начало матча в 21:30.

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Сборная Украины, Андрей Павелко, ФФУ, Новости футбола, УАФ, ООС.
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