Сборная Украины поддержала военных в госпитале (Фото)

Новости спорта:Перед вечерней тренировкой игроки и тренеры сборной Украины посетили госпиталь.

Накануне вечерней тренировки перед контрольным матчем с Нигерией игроки сборной Украины посетили военный госпиталь в Днепре.

Вместе с президентом УАФ Андреем Павелко и тренерами Андреем Шевченко и Александром Шовковским приехали Андрей Лунин, Евгений Коноплянка и Андрей Пятов.

Фото Facebook Николая Василькова

Ребята поддержали наших военных, которые проходят лечение и познакомились с главным врачом и медицинским персоналом. Игроки сборной подарили памятные сувениры и вручили билеты на матч с Нигерией.

Поединок Украина – Нигерия состоится во вторник, 10 сентября, на «Днепр- Арене». Начало матча в 21:30.