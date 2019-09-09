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"Вызов для нас": слова наставника Нигерии перед матчем с Украиной

"Вызов для нас": слова наставника Нигерии перед матчем с Украиной
18:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Главный тренер сборной Нигерии Гернота Рор прокомментировал предстоящий матч против украинцев.

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет в Днепре товарищеский матч с командой Нигерии.

За день до поединка на стадионе "Днепр-Арена, где состоится игра, прошла предматчевая пресс-конференция главного тренера нигерийцев Гернота Рора, который отметил, что этот спарринг станет для его команды началом подготовки к отборочному циклу Кубка африканских наций, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Спарринг с Украиной станет для нас началом подготовки к отборочному циклу следующего Кубка африканских наций. У нас сейчас очень молодая команда. С новым капитаном. Надеюсь увидеть хорошую игру в матче с Украиной, игру которой мы хорошо изучили. У нее очень хорошие позиции в турнирной таблице отборочной группу Евро-2020. Скорее всего, украинская сборная выйдет на чемпионат Европы. Кроме того, свежи воспоминания о недавнем матче юношеской сборной Украины с Нигерией на чемпионате мира (U20).

В Украине очень прогрессивная и талантливая молодежь. Матч с этой командой - вызов для нас. Не так давно я был главным тренером сборной Нигера, и мы встречались со сборной Украины в Киеве. Проиграли тогда со счетом 1:2, но были очень близки к ничьей. Конечно, завтра нас ждет тяжелый матч, но я настроен позитивно. В любом случае, это тестовая игра, результат в которой для нас отходит на второй план...

Нас очень тепло приняли, мы эти дни тренировались на базе "Днепра". Это прекрасное место для занятий футболом", - сказал 66-летний немецкий наставник африканской команды.

Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)

Напомним, поединок Украина - Нигерия начнется 10 сентября на "Днепр-Арене" в 21.30. 

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Сборная Украины, Сборная Нигерии, Евро-2020, Новости футбола, Гернота Рора.
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