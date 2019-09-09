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Понедельник, 09.09.2019
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Сборная Украины навестили украинских военных (Фото)

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Сборная Украины навестили украинских военных (Фото)
19:08 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта:Перед вечерней тренировкой игроки и тренеры сборной Украины посетили госпиталь.

  • 1

    Накануне товарищеского матча сборной Украины против Нигерии президент УАФ Андрей Павелко вместе с главным тренером сине-желтых Андреем Шевченко и тренером Александром Шовковским побывали в Днепропетровской областной клинической больнице, где проходят лечение раненые участники боевых действий на Донбассе.

  • 2

    Также к военнослужащим в главном прифронтовом госпитале посетили первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, футболисты национальной команды Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Андрей Лунин. Несмотря на очень сложные ранения, которые серьезно ограничивают их в движении и даже в общении, раненые воины излучали во время встречи позитивный настрой. И это закономерно, поскольку им представилась возможность познакомиться сразу с несколькими футбольными легендами Украины, в которых они активно болели на протяжении многих лет.

  • 3

    Было заметно, что и руководители УАФ, и тренеры сборной, и игроки очень близко воспринимают это знакомство и искренне переживают за здоровье раненых бойцов. 

  • 4

    В дружеской беседе главный врач госпиталя Сергей Рыженко вспомнил, как чуть более года назад руководители национальной ассоциации пришли в заведение с кубками Лиги чемпионов УЕФА. По его словам, тогда Андрей Павелко пообещал, что сборная обязательно приедет к Днепру и проведет здесь один из своих поединков. 

  • 5

    Такой матч состоится уже завтра - главная команда страны подарит днепрянам и всем болельщикам, среди которых немало участников боевых действий, товарищеский поединок с титулованным соперником.

  • 6

    Поединок Украина – Нигерия состоится во вторник, 10 сентября, на «Днепр- Арене». Начало матча в 21:30.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Днепр, Андрей Павелко, УАФ.
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