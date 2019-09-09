Сборная Украины навестили украинских военных (Фото)

1 Накануне товарищеского матча сборной Украины против Нигерии президент УАФ Андрей Павелко вместе с главным тренером сине-желтых Андреем Шевченко и тренером Александром Шовковским побывали в Днепропетровской областной клинической больнице, где проходят лечение раненые участники боевых действий на Донбассе.

2 Также к военнослужащим в главном прифронтовом госпитале посетили первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, футболисты национальной команды Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Андрей Лунин. Несмотря на очень сложные ранения, которые серьезно ограничивают их в движении и даже в общении, раненые воины излучали во время встречи позитивный настрой. И это закономерно, поскольку им представилась возможность познакомиться сразу с несколькими футбольными легендами Украины, в которых они активно болели на протяжении многих лет.

3 Было заметно, что и руководители УАФ, и тренеры сборной, и игроки очень близко воспринимают это знакомство и искренне переживают за здоровье раненых бойцов.

4 В дружеской беседе главный врач госпиталя Сергей Рыженко вспомнил, как чуть более года назад руководители национальной ассоциации пришли в заведение с кубками Лиги чемпионов УЕФА. По его словам, тогда Андрей Павелко пообещал, что сборная обязательно приедет к Днепру и проведет здесь один из своих поединков.

5 Такой матч состоится уже завтра - главная команда страны подарит днепрянам и всем болельщикам, среди которых немало участников боевых действий, товарищеский поединок с титулованным соперником.