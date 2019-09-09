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"У Неймара не было дурных намерений": капитан ПСЖ поддержал бразильца

"У Неймара не было дурных намерений": капитан ПСЖ поддержал бразильца
20:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник ПСЖ подвел итог трансферной саги с участием форварда.

Защитник ПСЖ Тиаго Силва заявил, что нападающий Неймар поступил неправильно, намеревавшись вернуться в Барселону.

"Он знает, что совершил ошибки, но у Неймара не было дурных намерений. Этот парень потрясающий, я надеюсь, что у него будет отличный сезон. Это тоже будет незабываемо, потому что ПСЖ будет праздновать свое 50-летие".

"Тухель всегда говорил, что рассчитывает на Неймара. Он уже был готов сыграть в последнем матче против Меца. Но из-за ситуации на трансферном рынке он так и не сыграл".

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"Но тренер уже мог рассчитывать на него. Поэтому я думаю, что это важно. Руководство также верит в него, иначе они бы его отпустили", — цитирует Силву Goal.

Также свое мнение высказал защитник сборной Бразилии Филипе Луис.

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ФК ПСЖ, Неймар, Тиаго Силва, Новости футбола.
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