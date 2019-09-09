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"Будет жарко": Коноплянка - о мачте с Нигерией

"Будет жарко": Коноплянка - о мачте с Нигерией
20:17 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта:Евгений Коноплянка рад вернуться на родную "Днепр Арену".

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча с Нигерией.

– Ваши ощущения от возвращения в Днепр? И как оцените ваше нынешнее состояние?

– Рад всех вас видеть и вернуться домой. Что касается второго вопроса, то его лучше задать тренерскому штабу нашей команды. Тренер оценивают степень готовности каждого футболиста. Могу сказать, что я себя хорошо чувствую, у меня, наконец, свободная голова, готов на все.

- Как думаете, изменится ли отношение к вам со стороны трибун «Арены Днепр» после вашего перехода в «Шахтер»?

– Уверен, что нет. Если мне завтра будет предоставлен шанс выйти на поле, то это будет для меня второй дебют. А в целом, что касается игры, то знаю, что завтра будет жарко, – сказал Коноплянка.

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Коноплянка играл за «Днепр» с 2006 по 2015 год

Матч состоится 10 сентября.

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ФК Днепр, Сборная Украины, ФК Шахтер, Евгений Коноплянка.
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