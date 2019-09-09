Новичок Шахтера: Моя мечта сбылась

Новости спорта:Новичок Шахтера Витао рассказал о первой тренировке, адаптации и конкуренции.

В заключительный день трансферного окна Витао пополнил состав Шахтера, подписав контракт на пять лет.

"Я очень счастлив! Здесь замечательный коллектив, который принял меня наилучшим образом. Клуб, структура и организация – все на высшем уровне. Играть в Европе – мечта любого футболиста, и у меня она сбылась. Благодарен Шахтеру за эту возможность".

Витао рассказал, с кем знаком из игроков Шахтера.

"Я следил за Шахтером и хотел выступать за него. Знал Тете, Фернандо, Маркоса, Сиприано – мы были вместе в сборной U-20. Все так, как я и ожидал. Меня отлично приняли".

"Дентиньо помогает мне с адаптацией. Но я говорил не только с ним, а со всеми бразильцами. Да и украинцы встретили меня очень хорошо. Надеюсь помогать Шахтеру добиваться успеха".

Витао не боится конкуренции в Шахтере и знает, что в центре обороны выступают игроки сборной Украины и Грузии.

"Нет, это абсолютно нормально. Я буду усердно работать и бороться за место в составе. Отлично, что есть опытные центральные защитники, ведь у них я смогу многому научиться", — приводит слова Витао официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Витао присоединился к Шахтеру.