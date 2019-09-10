Ман Сити назначил нового тренера

Новости спорта:Специалист Джованни ван Бронкхорст принял решение перебраться в Англию.

Экс-игрок сборной Нидерландов, Барселоны и Фейенорда Джованни ван Бронкхорст вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Об этом сообщает De Telegraaf.

"Специалист был замечен на базе "горожан" и по предварительным данным, вошел в штаб еще летом", - сообщает источник.

Стоит отметить, что последним местом работы 44-летнего специалиста был Фейенорд, который он покинул в 2019-м году.

Также, ван Бронкхорст был ассистентом главного тренера молодежной сборной Нидерландов.

Напомним, ранее стало известно, что за последние 10 лет Манчестер Сити потратился на трансферы больше остальных команд.