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Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)

Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
09:25 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:9-го сентября прошел очередной игровой день в отборе на Евро-2020.

9-го сентября прошел очередной игровой день в отборе на Евро-2020.

Азербайджан сотворил сенсацию в матче с Хорватией (1:1), а вингер «Динамо» Беньямин Вербич принес Словении победу над Израилем (3:2).

Азербайджан – Хорватия 1:1

Голы: Халилзаде, 72 – Модрич, 11, пен

Азербайджан: Балаев, Кривоцюк, Мустафазаде, Пашаев (Халилзаде, 46), Медведев, Рахимов, Гараев, Гусейнов (Махмудов, 60), Шейдаев, Эмрели, Назаров (Эюбов, 90).

Хорватия: Ливакович, Баришич, Бартолец (Брекало, 76), Вида, Ловрен, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Петкович, Ребич (Оршич, 86).

Словения – Израиль 3:2

Голы: Вербич, 43, 90, Безяк, 66 – Натхо, 50, Захави, 63

Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Йокич (Балковец, 46), Струна (Блажич, 54), Вербич, Куртич, Крхин (Попович, 81), Иличич, Шпорар, Безяк.

Израиль: Марциано, Эльхамед, Даса, Дгани, Бен Харуш (Кайяль, 46), Натхо, Перец (Глазер, 77), Захави, Соломон, Таа, Вейсман (Даббур, 61).

Сан-Марино – Кипр 0:4

Голы: Кусулос, 2, 73, Папулис, 38, Артиматас, 75

Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Симончини, Д`Аддарио, Гасперони (Хирш, 61), Голинуччи, Лунадеи, Витайоли (Чеволи, 61), Томассини (Нанни, 62), Берарди.

Кипр: Панаги, Кости, Лайфис, Иоанну, Кусулос, Артиматас, Кирьяку, Шполярич (Иоанну, 62), Питтас (Кастанос, 74), Папулис (Георгиу, 46), Сотериу.

Россия – Казахстан 1:0

Гол: Фернандес, 89

Россия: Гильерме, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Оздоев, Головин, Миранчук (Ионов, 58), Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

Казахстан: Непогодов, Шомко, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Жуков (Исламхан, 62), Перцух, Ерланов, Малый, Щеткин (Аймбетов, 90), Федин (Мужиков, 77).

Шотландия – Бельгия 0:4

Голы: Лукаку, 9, Вермален, 24, Алдервейрелд, 32, де Брюйне, 82

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Купер, Малгрю, Робертсон, Филлипс (Расселл, 77), Мактомини, Снодграсс, Маклин, Кристи (Макгинн, 86), Макгрегор (Армстронг, 68).

Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Менье (Раман, 90), Дендонкер, Шадли (Феррейра Карраско, 78), Тилеманс (Версхарен, 86), де Брюйне, Мертенс, Лукаку.

Венгрия – Словакия 1:2

Голы: Собослаи, 50 – Мак, 40, Боженик, 56

Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Кадар, Ловренчич (Беше, 30), Надь (Паткаи, 65), Кляйнхайслер (Холендер, 85), Джуджак, Собослаи, Шаллаи, Салаи.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Вавро, Шатка, Шкриньяр, Лоботка, Гамшик, Мак (Гараслин, 86), Куцка (Грегуш, 85), Руснак, Боженик (Дюриш, 77).

Латвия – Северная Македония 0:2

Голы: Пандев, 14, Барди, 17

Латвия: Ванин, Ругин, Черномордый, Максименко, Кигурс (Пунцулс, 76), Камеш (Шабала, 84), Икауниекс, Лайзанс, Улдрикис (Савальниекс, 46), Гутковский, Петерсонс.

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Бейтулаи, Элмаз (Радески, 88), Адеми, Тричковски, Барди, Алиоски, Трайковски (Несторовски, 65), Пандев (Николов, 75).

Польша – Австрия 0:0

Польша: Фабианьски, Беднарек, Глик, Кендзера, Берешиньски, Зелиньски, Крыховяк, Белик, Гросицки (Шиманьски, 70), Ковнацки (Блашчиковски, 58; Клих, 77), Левандовски.

Австрия: Станкович, Лайнер, Пош, Ульмер, Алаба, Лазаро (Ильзанкер, 77), Лаймер (Грегорич, 89), Забитцер, Баумгартлингер, Арнаутович, Драгович.

Северная Ирландия – Германия 0:2

Голы: Хальстенберг 48, Гнабри, 90

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Эванс, Кэткарт, Даллас, Дэвис, Сэвилл (Мадженнис, 70), Эванс, Макнейр, Макгинн (Уайт, 59), Уошингтон (Лэйвери, 83).

Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Гинтер (Та, 40), Клостерманн, Брандт, Кроос, Ройс (Джан, 85), Гнабри, Хальстенберг, Вернер (Хавертц, 68).

Эстония – Нидерланды 0:4

Голы: Бабел, 17, 47, Депай, 76, Вейналдум, 87

Эстония: Лепметс, Калласте, Тенисте, Клаван, Метс, Оямаа (Саппинен, 85), Айнсалу (Дмитриев, 87), Тамм, Зенев (Лийвак, 60), Сорга, Кяйт.

Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, де Лигт, Блинд, Велтман, Проппер, Вейналдум, де Йонг (де Йонг, 71), Бабел (Стротман, 84), Мален (Бергейс, 63), Депай.

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Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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