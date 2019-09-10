Игрок из третьей лиги Англии дважды забил прямым ударом с углового (Видео)

Игрок Уикомба Джо Джейкобсон забил три великолепных гола в матче Лиги 1 (третьем по силе английском дивизионе). Сначала он забил ударом со штрафного, а затем дважды забивал прямыми ударами с угловых.